Луганск, 23 августа, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Лук, морковь, капуста и картофель подешевели в ЛНР во второй декаде августа. Об этом свидетельствуют данные сравнительного мониторинга цен, опубликованные 23 августа Государственным комитетом статистики ЛНР.

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Стоимость репчатого лука снизилась на 11,5% — с 25,07 руб. до 22,19 руб., морковь подешевела на 7,8% — с 28,01 руб. до 25,82 руб., стоимость капусты снизилась на 5,4% — с 13,23 руб. до 12,52 руб., а картофеля на 5%.

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В отчетном периоде незначительно подешевел сахар — на 4%, стоимость гороха также снизилась на 4%, гречневая крупа подешевела на 1,6%, говядина — на 1,4%, также подешевели творог, подсолнечное масло и свекла.

В то же время не изменилась цена хлеба, муки, питьевой бутилированной воды, тушки птицы, сала, манной крупы, макаронных изделий, кухонной соли, вареной колбасы, сосисок и сарделек, мороженой рыбы и рыбных консервов, сметаны, сыра, яиц и чая.

Во второй декаде августа незначительно подорожало молоко и рис — на 1,1%, на 0,6% увеличилась стоимость свинины и сливочного масла.

Овсяные хлопья подорожали на 11,5%.

В первой декаде августа в ЛНР подешевели капуста, лук, морковь и свекла.