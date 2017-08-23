Киев, 23 августа, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Украинскому правительству понадобилось более трех лет на восстановление вещания украинских телеканалов и радио на территорию ЛНР, налаживание частичного вещания на территорию ДНР и подконтрольную ВСУ часть Донбасса. Еще в 2014 году украинское телевидение перестало свободно вещать в регионе после разрушения телевышки на горе Карачун (под Славянском) и перехода под контроль ДНР телевышки в Донецке.

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Так, вчера вечером, 22 августа, в селе Бахмутовка (Донбасс, под контролем ВСУ) была открыта 134 метровая вышка, которая начала транслировать украинские теле‑ и радиоканалы как на подконтрольной, так и на неподконтрольной правительству территории региона.

«Мощные телепередатчики обеспечат правдивой информацией не только освобожденную часть Луганщины, но и «оккупированную» территорию. Жители Луганска наконец-то смогут услышать украинское радио и увидеть украинское телевидение… Новая радиотелевизионная передающая станция обеспечит трансляцию украинских 12 теле‑ и четырех радиоканалов на нашу временно «оккупированную» агрессором территорию», — заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, возврат жителей Донбасса в единое информационное пространство приблизит завершение войны.

«Открытие телебашни в селе Бахмутовка — это шаг к восстановлению единства Луганщины и всей Украины… Жители с контролируемой территории и с «оккупированных» районов Луганщины возвращаются в единое информационное пространство нашей Родины… Мы на этом не останавливаемся… Очень важно, чтобы люди увидели те контрасты, которые сегодня демонстрирует Украина и которые они видят на «оккупированной» территории — безработицу, большие социальные проблемы, проблемы с обеспечением ключевых свобод, комендантский час, разбитые дороги, невозможность получить медицинскую помощь и т.п.», — сказал Порошенко.

В свою очередь назначенный Киевом председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщил о планах запустить в регионе трансляцию львовских телеканалов.

«Мы долго ждали этого важного события на Луганщине, более трех лет. Радиус покрытия этой телебашни 60 км. Сегодня Алчевск, Славяносербск и Луганск (все под контролем ЛНР) и г. Счастье и Станица Луганская (все под контролем ВСУ) будут с нашими каналами. Это 12 телеканалов, которые заработают уже сегодня, и четыре радио. Сегодня сутра звонил глава Львовской области (Олег Синютка — ред.), который спросил у меня: «Юрий Григорьевич, есть ли там место, чтобы я поставил свои ретрансляторы… Я за то, чтобы у нас были львовские каналы. Я думаю, луганчане не будут возражать», — сказал Гарбуз.

В ответ на это Порошенко поручил всем губернаторам украинских областей наладить трансляцию своих каналов в Луганской области.

«Я думаю, мы попросим каждую украинскую область установить отдельные передатчик для полного покрытия Луганской и Донецкой областей. Прошу оформить это как отдельное поручение главам областных государственных администраций», — подытожил Порошенко.

Примечательно, что подключение телепередатчиков происходило в режиме реального времени. Из-за сбоев в работе чиновникам пришлось на несколько минут дольше простоять под дождем. Главе государства доложили, что «из-за погодных условий не работает интернет».

Несмотря на это, жители подконтрольной ВСУ части Донбасса продолжают смотреть телеканалы России, ДНР и ЛНР. Еще 18 июля министр связи ДНР Виктор Яценко отметил, что Украине не удалось заблокировать вещание республиканских и российских федеральных каналов на территорию Донбасса, соседних Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей.

«Люди на временно подконтрольных Украине территориях тоже хотят видеть и слышать правду о жизни в республике, именно поэтому число зрителей наших теле-СМИ постоянно растет… Специалисты министерства связи, в свою очередь, ежедневно работают над улучшением качества и расширением географии вещания. Благодаря девяти цифровым передатчикам различной мощности на вышках в Донецке, Торезе и Тельманово цифровой пакет из четырех местных и шести российских каналов смотрят и в соседних Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях», — рассказал Яценко.

При этом министр скептически оценил попытки украинских властей популяризировать украинские телеканалы на территории республик Донбасса.

«Попытки украинских властей передвинуть передатчики ближе к линии разграничения, в Авдеевку, для трансляции на территории республики всего двух, причем далеко не самых рейтинговых украинских телеканалов, и худо-бедное вещание одного регионального радио никак не повлияют на предпочтения наших жителей», — добавил Яценко.

Стоит отметить, что украинские каналы имеют низкий уровень доверия среди жителей республик Донбасса. Еще в мае 2017 года Институт массовой информации опубликовал результаты социсследования в ДНР и ЛНР, которое проводилось компанией GFK. Согласно результатам опроса, жители почти не имеют доступа к украинским информационным ресурсам, и, судя по всему, не очень ими интересуются. «Погоду» в информпространстве республик по-прежнему делает Россия.

Первую тройку телеканалов составляют Россия-1 — 54%, Россия-24 — 53%, НТВ — 47%. Единственным украинским вещателем, по данным опроса, является канал 1 + 1 — 28%, такой же процент у Новороссия-ТВ и Лайфньюс.

Среди интернет-СМИ ситуация немного инная, в десятку попали три украинских сайта: Корреспондент, УНИАН и Segodnya.ua — 8%, 7%, 4% соответственно. Первую тройку занимают рупор Кремля Lifenews.ru — 12% и интернет-издания Novorossia. su — 11%, DNR.online.ru — 9%.

Самым популярным радио в Донецке и Луганске, которое слушают 6% жителей является «Радио Ваня». Еще 5% жителей узнают новости из газет и отдают свое предпочтение изданию «Новороссия».

Справка: опрос общественного мнения проводился компанией GfK по заказу Института массовой информации при поддержке Украинской инициативы по повышению уверенности (UCBI) и USAID в январе-марте 2017 в восьми областях Востока и Юга Украины (Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская, территории Донецкой и Луганской областей, контролируемых правительством Украины). Всего было опрошено 15 103 респондентов. Теоретическая погрешность не превышает 1% для всей выборки и 2,5% для каждой области отдельно с вероятностью 0,95. Первая волна исследования была осуществлена в ноябре 2015 — январе 2016 и охватила 13 830 респондентов в шести областях востока и юга Украины (все упомянутые, кроме Херсонской и Николаевской областей).

Ранее, 15 июля, назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский признал, что восстановление телевизионной вышки на горе Карачун (под Славянском, под контролем ВСУ) не решило основных проблем с распространением украинского телевизионного сигнала на территорию Донбасса. При этом губернатор заявил, что украинское радиовещание на неподконтрольную Украине часть Донбасса продолжается со 2 апреля 2017 года.

Напомним, в начале августа член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщал, что строители завершили монтаж башни в Бахмутовке. Он добавил, что это третья башня, которая была построена в течение двух последних лет (после Краматорской и Чонгарской).

Как сообщалось, 17 марта 2017 года состоялось торжественное открытие телерадиовышки в поселке Чонгар неподалеку от админграницы с Крымом. Ее установили для возобновления вещания украинских телеканалов и радиостанций на территорию Крыма (РФ).