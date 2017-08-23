Москва, 23 августа, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Целью принятия закона, который обяжет банки оповещать клиента о том, какой именно объем собственных и заемных средств потрачен при совершении каждой операции по банковской карте, является борьба с закредитованностью населения, а также исключение возможности для банков наживаться на несведущих клиентах, фактически навязывая им овердрафт или иные услуги, из-за которых клиент рискует повесить на себя кредит, в котором не слишком нуждался, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«По данным Банка России, на 1 июля 2017 года объем кредитов, выданных российскими банками клиентам-физлицам, составил 11,18 трлн рублей, что на 5% больше, чем на 1 января 2017 года. Спрос на кредиты в текущем году растет, так как, с одной стороны, на фоне стабилизации экономики у российских граждан возобновился «аппетит» к крупным покупкам, с другой стороны, реальные зарплаты растут пока очень медленно, соответственно, есть спрос на микрокредиты и микрозаймы «до зарплаты». При этом объем просроченной задолженности по кредитам составляет 873,2 млрд рублей (или почти 8% от общего объема выданных кредитов и займов, что является достаточно существенной величиной)», — привела цифры эксперт.

«Таким образом, понятно, что депутаты Госдумы намерены принять меры, которые не позволят надуть кредитный пузырь в стране, ведь если доля просроченных кредитов начнет расти, то в России может разразиться новый экономический кризис, более локальный, чем мировой финансовый кризис, но не менее болезненный», — пояснила Мильчакова.

«Кроме того, финансовая грамотность населения постепенно повышается, причем кризисы в экономическом и финансовом просвещении населения играют не последнюю роль. Так, если в 2008 году более половины опрошенных специалистами Всемирного банка и ряда ведущих экономических институтов Москвы называли себя не разбирающимися в экономике, то после 2010 года число таковых составляло уже менее трети», — отметила эксперт.

«Вероятно, у населения, чья грамотность от кризиса к кризису растет, есть запрос на более высокий уровень прозрачности своих банковских операций. Для многих банков такое развитие событий будет нежелательным, поскольку на услуги по оповещению онлайн придется потратить дополнительные средства, а процентные ставки, в которые банки закладывали свои затраты, снижаются», — считает Мильчакова.

«Не исключено, что в результате принятия такого закона банков в России станет еще меньше, но если качество обслуживания возрастет, то клиенты банков только выиграют», — полагает эксперт.

Напомним, 23 августа ряд СМИ сообщил, что в рамках борьбы с закредитованностью населения депутаты намерены внести в Госдуму РФ законопроект, который обяжет банки оповещать клиента о том, какой именно объем собственных и заемных средств потрачен при совершении каждой операции по банковской карте, в том числе в рамках овердрафта. Законопроект разработал глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).