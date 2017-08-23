Рим, 23 августа, 2017, 12:36 — ИА Регнум. «До сих пор коммунистическая оппозиция в России всегда была «ручная» и на одной линии с Кремлем, особенно в его внешней политике. Но с экономическим кризисом, который кусает всех граждан, от Москвы до Сибири, и ухудшает условия для жизни, коммунисты вполне могут набрать большинство голосов на предстоящих президентских выборах в начале 2018 года», — сообщает итальянское интернет-издание Affaritaliani.

ИА Красная Весна Возрождение СССР, плакат

Как сообщается в статье, вся международная пресса тщательно следит за положением «наследников Ленина и Сталина» и за тем, что происходит в глубинке России. «Больше всего удивляет тот факт, что, в отличие от того, что произошло в 1990-х годах, среди 600 000 членов коммунистической партии в России более 20% имеют возраст до 35 лет. Это значительная часть избирателей, несмотря на тот факт, что они родились после распада Советского Союза в 1991 году. И это является «красной тревогой для Владимира Путина. В прямом смысле слова».

Affariitaliani подчеркивает, что речь уже не идет речь только о ностальгии по СССР со стороны престарелых и пенсионеров.

«Рецепты коммунистов всегда одни и те же: большее вмешательство государства в экономику, повышение пенсий и улучшение социальных услуг для всех. В последние годы, помимо Зюганова, лидера коммунистов почти с двадцатилетним стажем, в России появился новый и молодой управленческий класс, который смог показать свою работу на территории, в небольших центрах и сельской местности».

«Кремль и Путин сосредоточились на средствах массовой информации, на пропаганде режима, а коммунисты работали «от двери до двери», — заявляет автор статьи.

Он также напоминает, что рядом «с коммунистической партией в России возникло множество движений и групп, основанных на славных традициях СССР, от Большевистской революции (которой исполняется 100 лет) до Ленина и Сталина (которого граждане России стали ценить все больше и больше, как показывают опросы)».

«Перепалки и столкновения с Соединенными Штатами и новые санкции только усиливают стремление русских к национализму и возврату в советскую империю», — заключает издание.