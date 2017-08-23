США танцуют на граблях, Россия отвечает на «тренд Обамы»: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 августа, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Прекратить огонь: «Нормандская четверка» поддержала решение о перемирии в Донбассе.
- И вновь бездоказательно: США вновь обвинили Россию в поставках вооружений боевикам.
- «Те же грабли»: Москва ответит Вашингтону на санкционный «тренд Обамы».
- Реакция неминуема: новый виток санкций США может оказать давление на рубль.
- Не поминать лихом: американские эксперты призвали не хоронить военно-морской потенциал России раньше времени.