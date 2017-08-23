Москва, 23 августа, 2017, 12:29 — ИА Регнум. По нефти внешний фон складывается разнонаправленный. По последним данным от API, запасы нефти снова показали снижение, но уже не так значительно. В то время как запасы бензина и дистиллятов продолжают постепенно расти, что особенно негативно в преддверии конца автомобильного сезона в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

ptra Нефть

По его мнению, в перспективе эти факторы могут сыграть значительно против нефти. Дополнительно давление на цены оказывает восстановление контроля над ключевым нефтепроводом, соединяющим Шарара и экспортный терминал порта Завия.

«Одновременно с этим поддержку нефти потенциально может оказать становление тропического шторма Харви у побережья Мексиканского залива. Согласно предупреждению Харви имеет 90-процентный шанс превратиться к 24 августа в полноценный тропический шторм», — пояснил эксперт.

«На побережье Мексиканского залива находится порядка 30 нефтеперерабатывающих заводов совокупной мощностью около 7 млн баррелей в день. Сильные дожди, как ожидается, начнутся уже25 августа», — добавил Капустянский.

«Технически нефть Brent консолидируется в диапазоне, выше 50 дневной скользящей средней, а также в рамках локального бычьего тренда, что оставляет преимущество за быками. Пробой же уровня $50 за баррель может перевесить чашу весов в сторону «медведей», — полагает эксперт.

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