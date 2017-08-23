Глава Пентагона прилетел в Турцию
Вашингтон, 23 августа, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Турцию для участия в переговорах по вопросам, связанным с курдскими ополченцами, действующими в Сирии, сообщает 23 августа Agence France-Presse.
Мэттис прибыл в Анкару с однодневным визитом, останавливаясь по пути в Ираке, где он призвал союзников не позволять другим политическим проблемам помешать борьбе с террористами.
Глава Пентагона проведет переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом и министром обороны Нуреттином Джаникли.
Турция является союзником США по НАТО, а также участником коалиции по борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Анкара недовольна сотрудничеством Соединенных Штатов с курдскими ополченцам, помогающими освобождать сирийскую Ракку от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Предполагается, что данный вопрос станет предметом дискуссии.
Напомним, на территории Турции проживает свыше 10 млн курдов, поэтому Анкара крайне чувствительно относится к любым изменениям в курдском движении за рубежом, как в Сирии, так и в Ираке.