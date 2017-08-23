Пекин, 23 августа, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Китайские судостроители установили очередной мировой рекорд, спустив на воду крупнейшее в мире рефрижераторное судно, которое было полностью разработано и построено силами специалистов из КНР.

Coscol.com.cn Рекордный сухогруз «Синь Гуан Хуа»

21 августа корабль был официально зарегистрирован, в ближайшее время судно-рефрижератор будет введен в эксплуатацию компанией-оператором. Длина судна составляет 108 метров, ширина — 15,6 метров, высота превышает 9 метров, пишет «Чжунго синьвэнь».

Судно способно вместить до 6 тыс. тонн морепродуктов, которые будут храниться при температуре до — 60 градусов по Цельсию. Корабль принадлежит Zhejiang Ping Tai Rong Ocean Fishery Group, основанной в 2007 году. Компания специализируется на промышленной доставке рыбы и других продуктов из отдаленных регионов. Флот компании состоит из 28 рефрижераторных судов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в декабре 2016 года в Гуанчжоу состоялась торжественная церемония спуска на воду самого большого полупогружного судна в мире. Длина корабля «Синь Гуан Хуа» составляет 255 метров, ширина — 68 метров.