Ярославль, 23 августа, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля под давлением общественности отказалась от планов замены чугунных ограждений на стальные на проспекте Ленина. Об этом заявил заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов 23 августа.

Александр Щербаков Решетки на проспекте Ленина в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти планировали благоустроить бульвар на проспекте, поставив новые ограды и убрав существующие чугунные. Аукцион на работы должен был пройти 25 августа, стоимость работ составляла 21,6 млн рублей. Этот аукцион признан несостоявшимся.

«Большой резонанс у жителей Ярославля вызвало данное решение, и мэром Ярославля принято принципиальное решение восстановить чугунное ограждение на проспекте Ленина в тех объемах, как было. Сегодня мы дефектуем то ограждение, какое есть, чтобы участки, которых нет, заменить, участки, которые повреждены, восстановить. Сейчас обсчитываем объемы, после чего будет принято решение о новом аукционе. Наша задача — вернуть первоначальный вид. Это правильное решение», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти планировали в рамках благоустройства заменить ограждения, плитку, урны и скамейки на проспекте. Ярославцы обратили внимание на то, что старые чугунные ограждения стоят уже более полувека. Скандал разразился в социальных сетях, СМИ, а накануне лидер ярославского «Яблока» Олег Виноградов заподозрил главу города в нарушении антикоррупционного законодательства в связи с заменой ограждений в Ярославле.

Также ранее власть поменяла свои планы по замене чугунных оград на металлические на Первомайском бульваре и бульваре улицы Революционной. Противники планов мэрии удовлетворены принятым решением.

«Я очень рад, что власть услышала общественность, и во всех трех случаях на трех бульварах приняты верные решения по сохранению оград. Такой диалог очень важен. Чугун — часть городской среды, в Ярославле — очень важная часть. Кроме того, мы видим, что подрядчик, который ставит сейчас стальные ограды в центре города, не справляется со своими обязанностями. Сегодня я получил ответ на свой запрос из прокуратуры города, в котором говорится, что по контракту работы должны были быть завершены еще 1 августа, но они не завершены до сих пор, а мэрия почему-то не принимает никаких мер для понуждения подрядчика. Прокуратура направила представление в мэрию. На мой взгляд, качество работ оставляет желать лучшего, а внешний вид этих оград, по моему мнению, просто портит вид тысячелетнего города», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Антон Голицын.