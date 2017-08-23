Нижний Новгород, 23 августа, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства трех человек на Горьковском автозаводе (ГАЗ). По версии следствия, оно было совершено на почве ревности, сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

Vitaly Kuzmin Проходная «Горьковского автомобильного завода»

Ранним утром 23 августа один из работников предприятия ножом зарезал свою 44-летнюю знакомую и еще двух человек — 51-летнего и 56-летнего работников предприятия.

Потерпевшие скончались на месте от полученных травм. Еще двое мужчин получили ранения. Нападавший также пострадал в результате инцидента, оказывая сопротивление полицейским.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство» и «Причинение тяжких телесных повреждений». По данным СМИ, при задержании на месте происшествия нападавший был ранен в ногу.

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Очевидцам происшествия также оказывается необходимая помощь — с ними работают психологи медсанчасти. По решению президента группы «ГАЗ» Вадима Сорокина, семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

«Коллектив и руководство компании глубоко потрясены случившимся инцидентом, выражают глубокое сочувствие семьям погибших и пострадавших», — говорится в сообщении компании.

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Работа на предприятии из-за инцидента не остановлена, ГАЗ работает в штатном режиме, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Работники предприятия в соцсетях пишут, что многие вооружились подручными средствами: берут ломы, монтировки.

Также по данным очевидцев, нападавший был нетрезв. Ранее, уточняют работники, он воевал в Чечне и отличался вспыльчивым нравом. Свою подругу он приревновал к начальнику цеха.