Ленинградская область, 23 августа, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, в Кронштадте, в рамках проведения международного военно-технического форума «Армия-2017», отряд противодиверсионных сил Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота РФ уничтожит условных террористов, сообщили в пресс-центре форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM

На демонстрационном показе экипаж катера «Раптор» обнаружит в прибрежной зоне условную группу террористов. Бойцы отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) высадятся на берег, блокируют и уничтожат условного противника.

Кроме того, посетители форума увидят красивейшее и сложнейшее фигурное маневрирование на воде рейдовых буксиров под названием «Вальс буксиров».

В рамках форума «Армия-2017» в Кронштадте развернуты выставки вооружения и военной техники, стоящей на вооружении подразделений ВМФ и ЗВО.

В частности, представлены новейшие зенитно-ракетные комплексы и другие средства ПВО, береговые противокорабельные ракетные комплексы, средства спасения, связи и специальное вооружение.

В общей сложности в выставке военной техники и вооружения задействовано более 50 образцов кораблей, катеров, техники ПВО и спецоборудования.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Также гости форума смогут посетить боевые корабли Балтийского флота.

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Как сообщало ИА REGNUM, международный форум «Армия-2017» проходит с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье. В 2017 году форум «Армия» проходит не только в Подмосковье, но и во всех четырех военных округах и на Северном флоте РФ.

Напомним, в первый день работы международного военно-технического форума «Армия-2017» его посетили более 35 тысяч участников и зрителей. Форум пройдет с 22 по 27 августа.

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