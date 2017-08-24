Ватикан, 24 августа, 2017, 03:59 — ИА Регнум. В эти дни, 20−24 августа, в Москве находится с визитом государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. По мнению апостольского нунция в Москве архиепископа Челестино Мильоре, этот визит может помочь установлению понимания между двумя Церквями — Католической и Православной. Есть надежда и на то, что благодаря такому взаимодействию Церквям удастся помочь решению накопившихся в мире проблем. Эту и другие новости, интересующие католическую прессу, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Католические епископы активно выражают свою позицию по отношению к происходящим в мире событиям. Так, архиепископ Каракаса кардинал Савино резко высказался против озвученной Дональдом Трампом идеи «помощи» находящейся в кризисе Венесуэле со стороны США. По мнению кардинала, американская «помощь» представляет собой еще одну угрозу, а военная интервенция лишь усугубит проблемы страны.

Польское христианское издание Polonia Christiana высказывает мнение, согласно которому Трампу сейчас приходится выбирать между христианской цивилизацией и расизмом. Конфликт в Шарлотсвилле (к слову, решительно осужденный председателем Конференции католических епископов США) вызвал реакцию со стороны президента, которая не устроила многих: Трамп осудил обе стороны в проявленных ими ненависти и насилии. Политики обеих партий и СМИ критиковали Трампа за неясность позиции: по их мнению, нужно осудить белых расистов, вместо того, чтобы создавать впечатление, что виноваты все. Так кто же в США является большим трампистом, чем сам Трамп?

О других публикациях католических СМИ читайте в статье: Впервые священника Русской православной церкви преследуют в Казахстане

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