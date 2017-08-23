Южно-Сахалинск, 23 августа, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Удержание цен на рыбу и морепродукты на стабильном уровне необходимо для развития рыбохозяйственного комплекса. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с руководителями отрасли в дальневосточном регионе, сообщает 23 августа пресс-центр губернатора Сахалинской области.

Константин Коровин. Рыбы. 1920-е

Глава правительства отметил, что с начала 2017 года общий вылов рыбы в России превысил 3 млн тонн, при этом большая часть ее выловлена на Дальнем Востоке. Почти 80% рыбной продукции, потребляемой в России, отечественного производства.

«Ситуация, конечно, весьма сильно отличается от той, которую мы имели 10−15 лет назад. Да и цены на рыбу и морепродукты относительно стабильны. Нужно и дальше следить за тем, чтобы не было резких скачков», — отметил Медведев.

Развивать рыбную отрасль дальше позволит новый механизм господдержки — выдача квот на инвестиционные цели, пояснил он. На обновление устаревших мощностей направлено выделение рыбопромышленникам до 20 процентов квот добычи водных биоресурсов.

Такая мера будет способствовать закупке новых судов и строительству предприятий по переработке рыбы. По оценкам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, в регионе должно начаться строительство примерно 100 новых судов и 20 крупных предприятий.

Ожидается, что квоты на инвестиционные цели получат восемь морских районов ДФО. Общий объем квот — 120 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, фактором, сдерживающим развитие рыбопромысловой и флотской отраслей на Дальнем Востоке является отсутствие нового современного флота. В распоряжении моряков сегодня есть лишь суда, построенные еще в СССР. Такие корабли устарели морально и физически. Нехватка современных судов и кадров наблюдается в свободном порту Корсаков, где задумано осуществление масштабных инвестпроектов.

Такая же обстановка — в других морских регионах ДФО. По оценкам специалистов, большинство траулеров были построены в среднем 28 лет назад. К 2018 году промысловый флот ДФО будет насчитывать всего 19 таких судов.

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