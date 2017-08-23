Киев, 23 августа, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Новая кибератака началась на банковский сектор Украины, заявили в Команде быстрого реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины (CERT-UA), работающей в рамках государственной службы специальной связи и защиты связи Украины, сообщает 22 августа пресс-служба CERT-UA.

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Согласно сообщению, украинские банки атаковал троян Zeus при помощи фишинговой рассылки. Вредоносное ПО распространяется при помощи программы SmokeLoader, предоставляющей хакерам удаленный доступ к компьютеру. О масштабах атаки в команде быстрого реагирования не уточнили.

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Отмечается, что для предотвращения возможности получения доступа к компьютеру необходимо заблокировать запуск JS-файлов и архивов, содержащих подобные файлы.

Напомним, ранее Нацбанк Украины разослал предупреждение украинским банкам и предприятиям о возможной массовой кибератаке накануне Дня независимости Украины. Вредоносный файл потенциально мог попасть на персональный компьютер через зараженные файлы Microsoft Word.

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