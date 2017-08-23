Москва, 23 августа, 2017, 11:33 — ИА Регнум. «МосгортрансНИИпроект» завершил проект ремонта трамвайных путей в Москве общей протяженностью 20,05 км, сообщили в пресс-службе института.

NVO Трамвайные пути в Москве

Работы по замене рельс и другой инфраструктуры должны начаться в 2017 году. Главным новшеством в проектировании стали 3D-технологии, которые применялись впервые, и позволили автоматизировать расчеты, тем самым свести риск человеческого фактора к минимуму.

Отмечается, что проектом предусмотрена серьезная модернизация действующих конструкций путей: будут заменены рельсы, полотно и дорожное покрытие, а также установлены автоматизированные стрелочные переводы. Такие решения позволят повысить плавность хода трамваев, повысить их скорость и обеспечить безопасность для пассажиров и участников дорожного движения.

Проектом предусмотрено строительство высоких остановочных платформ, благодаря которым пассажиры, в том числе маломобильные, смогут высаживаться и заходить в транспорт с большим комфортом. Площадки на остановочных платформах будут оснащены современными павильонами и необходимым оборудованием.

В 2017 году капитальный ремонт путей начнется на 1-м и 4-м Рощинских проездах, Большой Калитниковской улице, на участке улиц Б. Галушкина — Ростокинский проезд. Всего до 2020 года будет обновлено более 60 км линий. Напомним, что общая протяженность трамвайной сети в Москве составляет 417 км.

ГУП «МосгортрансНИИпроект» — многопрофильный научно-исследовательский и проектный институт, занимающийся решением проблем совершенствования эксплуатации и развития городского транспорта в Москве и других регионах.