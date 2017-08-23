Оренбург, 23 августа, 2017, 11:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области коллектив авиакомпании опасается, что оренбургский филиал АО «Авиакомпания «Россия» может быть расформирован. Они обратились к губернатору Юрию Бергу с обращением, где просят о встрече. Сотрудники заявили, что действия, направленные на ликвидацию оренбургского филиала, не прекращаются, сообщают местные СМИ.

Alan Lebeda Airbus A320-200 в старой ливрее авиакомпании «Россия»

«В настоящее время руководством авиакомпании «Россия» готовится решение об изменении структуры, в рамках которой будет снята территориальная принадлежность лётного и кабинного экипажей к городу Оренбургу», — говорится в обращении.

Стоит отметить, что руководство оренбургского филиала авиакомпании пока ситуацию не комментирует. Добавим, что ИА REGNUM направило запрос относительно возможной реформы и следит за развитием.

Источник в Доме советов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что сегодня, 23 августа, график губернатора расписан. Глава региона находится за пределами Оренбуржья, поэтому встречи не будет. Между тем местные СМИ заявили о готовности губернатора встретиться с коллективом, который к нему обратился за помощью.

Стоит отметить, что подобная ситуация имела место в конце 2015 года, когда в регионе еще работало ОАО «Оренбургские авиалинии». Коллектив ожидал сокращения. Из опасения потерять работу сотрудники написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить предприятие и рабочие места.

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В начале 2016 года путём встреч и переговоров с участием губернатора Оренбургской области Юрий Берга, полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича и руководства АК «Россия» удалось достичь победного результата. Группа компаний «Аэрофлот» реорганизовала АО «Оренбургские авиалинии» в филиал авиакомпании «Россия» — нового авиаперевозчика, создаваемого путём слияния дочерних предприятий группы «Аэрофлот». При этом городом базирования филиала стал Оренбург, а трудовой коллектив авиапредприятия был сохранён.

В конце 2016 года пресс-служба областного правительства сообщала о том, что генеральный директор АК «Россия» Дмитрий Сапрыкин заявлял об исполнении всех договорённостей в отношении оренбургских пилотов и бортпроводников. Компания брала на себя обязательства по переучиванию пилотов для полётов на новом типе воздушных судов. Решений о сокращении оренбургских эскадрилий не принималось и не планировалось.

В 2016 году под угрозой увольнения было 2,2 тыс. сотрудников, в оренбургский филиал АК «Россия» перешло 1,2 тыс. человек. ОАО «Оренбургские авиалинии» прекратило своё существование.