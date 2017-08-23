Москва, 23 августа, 2017, 15:01 — ИА Регнум. 10 сентября в России состоится единый день голосования, в этот день жители 16 регионов РФ будут выбирать главу своего региона. Что же избиратели? Собираются ли они на выборы? Решили ли уже, за кого будут голосовать? ИА REGNUM запускает предвыборный опрос.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Глас народа

Достаточно ли хорошо представлены кандидаты различных партий, знаете ли вы их программы? Есть ли уже в вас решение по конкретному кандидату, который показался вам достаточно убедительным и представляющим реалистичную и привлекательную для вас программу? Какого ваше отношение к самому процессу выборов и пойдете ли вы на избирательный участок? Как, по-вашему, относятся к тому же ваши друзья, многие ли из них пойдут голосовать?

Опрос проводится с использованием технологии STIRVOX, которая позволяет не только получать подробные результаты, но и доносить их до участников в развернутом и удобном виде. Каждый голосующий может увидеть портрет своего единомышленника и обнаружить свою точку зрения на политической карте России.