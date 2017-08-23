Москва, 23 августа, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Количество пользователей бесплатного Wi-Fi в наземном транспорте Москвы с мая увеличилось на 1,6 млн человек, сообщает 23 августа пресс-служба столичной администрации.

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В мае беспроводным интернетом в наземном городском транспорте и на его остановках воспользовались три млн уникальных пользователей, а в августе — 4,6 млн.

По словам генерального директора «Мосгортранса» Евгения Михайлова, доступ к бесплатному интернету делает общественный транспорт ещё более привлекательнее для жителей и гостей столицы, а данная услуга становится всё более востребованной среди пассажиров.

При этом с момента запуска Wi-Fi в автобусах, троллейбусах и трамваях в 2016 году и на остановках наземного транспорта в 2015 году сетью воспользовались более 25 млн раз.

Михайлов подчеркнул, что популярность беспроводного интернета растёт благодаря стабильному сигналу и единой авторизации в сети MT_Free.

«Единая сеть Wi-Fi доступна во всех автобусах, трамваях и троллейбусах, а также на самых популярных остановках общественного транспорта. Все эти объекты объединены в сеть MT_FREE, которая также работает в поездах метро, МЦК и аэроэкспрессах, — уточняют в пресс-службе. — Чтобы подключиться к бесплатному интернету, нужно выбрать в списке доступных сетей Moscow_Wi-Fi_Free, открыть браузер и авторизоваться».

В настоящий момент бесплатный Wi-Fi доступен на 200 улицах в центре столицы и в 24 городских парках. Каждая точка доступа доступна в радиусе до 50 метров. Кроме того, с начала 2018 года количество таких точек в центре Москвы планируют увеличить, а беспроводную сеть уплотнить.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2017 года доступ к беспроводному интернету появится в 646 столичных школах, а к 2018 году к Wi-Fi планируется подключить дополнительно 1125 образовательных учреждений.