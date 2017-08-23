Донецк, 23 августа, 2017, 10:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 22 августа, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии семь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 45 раз, сообщают 23 августа СМИ народных республик.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили семь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Донецкий, Калиново, Алмазное, Калиновка, Фрунзе.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, ручные противотанковые гранатометы РПГ, стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 45 раз. Под огнем оказался 21 населенный пункт.

Украинские силовики обстрелами повредили два дома в селе Саханка, семь домов в селе Коминтерново, а также оставили без электричества села Заиченко, Дзержинское, Ленинское и Коминтерново.

По данным Украины, трое солдат ВСУ получили ранения, еще один получил травму. «Штаб АТО» зафиксировал 28 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Талаковки, Водяного, Гнутово, Павлополя.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Луганского, Троицкого, шахты Бутовка, Зайцевого, Крымского, Новоалександровки.

Напомним, гражданская война на Украине длится с 2014 года. Несмотря на Минские соглашения и призывы к мирному урегулированию конфликта, Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обращался к ООН и ОБСЕ с призывом ввести миротворческие силы в Донбасс.