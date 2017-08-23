Ярославль, 23 августа, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Трехметровый арт-объект «Золотое кольцо» установят в Бутусовском парке Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Золотое кольцо готово к установке

В мэрию города обратился директор ООО «Премиум Профи» Павел Захаров с предложением установить в центре города арт-объект в виде гигантского золотого кольца. Предприниматель решил сделать городу такой подарок. Внутри покрашенного «под золото» стального кольца будет мостик с коваными перилами. Рыночная стоимость кольца — примерно 2.5 миллиона рублей. Ранее бизнесмен изготавливал металлические цветник в виде сердец.

«Предприниматель просил установить его подарок в зоне ЮНЕСКО. Мы рассматривали разные варианты и выбрали клумбу в Бутусовском парке. Там сейчас проходят работы по благоустройству, которые должны завершиться до 1 сентября», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь мэра Ярославля Светлана Израйлева.

Согласно проекту благоустройства парка предстоит замена асфальтового покрытия на плиточное, установка малых архитектурных форм, в том числе и детского городка. В парковой зоне не будет выпилено ни одного дерева. Украшением парка должна стать центральная клумба, на которой установят скульптурную композицию в виде Золотого кольца.

«Властелин кольца» — Павел Захаров — сообщил, что арт-объект сделан и готов к установке.