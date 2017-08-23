Магас, 23 августа, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Уничтоженные в ингушском селе Пседах боевики являлись членами «Малгобекской бандгруппы». Личности двоих из них уже установлены, передают 23 августа «Вести».

Dagestan-today.com Полицейское «усиление»

Ликвидированные силовиками бандиты — Бекхан Солтукиев и Микаил Чербижев. Ранее их объявили в розыск за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и совершение террористических преступлений.

Отмечается, что боевики располагали внушительным оружейным арсеналом. Они оказали активное сопротивление силовикам.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 23 августа в селении Пседах Малгобекского района Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из частных домов укрылась группа бандитов. По данным правоохранителей, боевики планировали совершить теракты и диверсии.

Оперативный штаб принял решение о спецоперации. Боевики открыли огонь по силовикам и были обстреляны в ответ. Итогом боя стало уничтожение четверых боевиков.

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