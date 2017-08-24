Токио, 24 августа, 2017, 03:17 — ИА Регнум. О проведении на граничащем с Россией японском острове Хоккайдо совместных японо-американских военных учений сообщило информагентство «Дзи-дзи цусин». Учения с участием 3300 морпехов США и солдат японских сухопутных «сил самообороны» привлекли к себе внимание в том числе и тем, что ранее Япония с разной степенью возмущения реагировала на проведение Россией учений на Курилах, которые Токио считает своими, однако проведение учений вблизи от территории России Япония считает делом, даже не требующим уведомления в адрес Москвы. О других сторонах ситуации пишет доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Алексей Яковлев

В учениях были задействованы, помимо прочей техники, шесть конвертопланов MV-22 Osprey (совмещающих характеристики вертолета и самолета). Главное назначение данного летательного аппарата — воздушная переброска личного состав и грузов подразделений морской пехоты США при проведении морских десантных операций. Конвертопланы базируются на Окинаве и из-за аварий с их участием вызывают многотысячные митинга протеста среди местного населения, которое боится жить в условиях, когда в любую минуту на голову буквально может упасть этот аппарат.

Но власти Японии, формально уделяющие внимание протестам, тем не менее продолжают держаться выбранной линии. Как говорит министр обороны Онодэра, США считают Osprey важным для обеспечения безопасности Японии и Восточной Азии. А раз США считают — то, конечно, местному населению придется смириться. Или поверить в заверения властей, что они попросят американцев снизить риски.

Читайте детали в статье: Япония нацелила авиацию США на Россию

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