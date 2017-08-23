Ярославская область, 23 августа, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Делегация из представителей мэрии Ярославля и предпринимателей-перевозчиков завтра, 23 августа, отправится на Павловский автомобильный завод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте городского хозяйства.

Http://city-yaroslavl.ru Красные автобусы работают на маршрутах Ярославля

22 августа в департаменте городского хозяйства мэрии города Ярославля прошла очередная встреча руководителей департамента с перевозчиками. Обсуждались текущие проблемы и реализация постановления мэрии №766.

Напомним, с 1 сентября общественные перевозки в Ярославле будут регулироваться постановлением мэрии. Мэрия города Ярославля будет осуществлять контроль по ряду направлений: за расписанием, за схемой движения, за соблюдением санитарных норм в автобусах, за техническим состоянием транспортных средств, за внешним видом водителей и кондукторов.

«Одним из требований, которые утверждены постановлением мэрии, является использование транспортного средства не более семи лет. Перевозчикам необходимо помнить о том, что нужно создавать условия для различных групп населения, в том числе и помнить и о доступной среде. На сегодняшний день на маршрутах уже работают автобусы в новой концепции: автобусы средней вместимости красного цвета, микроавтобусы белого цвета» — пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Карханов.

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, предприниматели высказывали серьезные опасения по поводу того, что они успеют поменять уже работающие маршрутки на новые, красные. Это прежде всего связано с тем, что производством и поставкой «красных» маршруток в России занимается только Павловский автобусный завод.

Но там, по сведениям ярославских предпринимателей, в месяц могут выпустить лишь 80 автобусов. Более того, в июле завод не работал, так как его сотрудники уходили в «корпоративный отпуск».

«Завтра мы отправляемся на Павловский автозавод для того, чтобы уточнить возможности завода в производстве автобусов, которые бы подходили под наши требования. Исходя из этого и можно будет говорить о соблюдении сроков перехода на новые маршрутные такси. Едем мы совместно с представителями от предпринимательского сообщества, у них есть вопросы по самому автобусу, по его техническим характеристикам» — пояснил Сергей Карханов.

Новые автобусы оборудованы дополнительным оборудованием. Имеется и видеорегистратор, и бегущая строка, и речевой информатор, который объявляет остановки общественного транспорта.