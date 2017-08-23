Омск, 23 августа, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Скриншот со страницы группы «REGIK55 ОМСК». Vk.com Горожане увидели в Омске дым и предположили, что он появился от сжигания чумных свиней

Борьба с африканской чумой свиней

Омичи в соцсетях публикуют фотографии, где, по их мнению, виден дым от сжигания чумных свиней.

В Омской области продолжается борьба с вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Недавно очаг был обнаружен в столице региона — городе Омске. Всего, по информации Главного управления ветеринарии на 21 августа, в регионе отчуждено уже более 12 тыс. свиней общим весом более 763 т.

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Ситуация с распространением АЧС беспокоит омичей. 22−23 августа в омских пабликах в соцсетях появились фотографии, на которых отчётливо виден дым. Горожане тут же предположили, что это дым от сжигаемых чумных свиней.

«Свиней жгут в омском посёлке», — предположил один из подписчиков группы Regik55. «На ИК-8 обнаружили зараженных свиней, их, наверное, и жгут», — пишет ещё один пользователь.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в региональный минсельхозпрод, где сообщили, что предусмотрен специальный механизм уничтожения отчуждённых свиней:

«Речь идёт о давно разработанной технологии. Создаётся комиссия, издаётся указ губернатора Омской области, где написано, что необходимо провести отчуждение поголовья в таких-то поселениях, попавших в очаг и первую угрожаемую зону. Свиней изымают, при этом тщательно обрабатывая подворья. Затем животных усыпляют, вкалывая специальный препарат. Мёртвых свиней помещают в мешки и сжигают возле шин. Естественно, сжигание свинопоголовья происходит не в подворьях, а в специально отведённых для этого местах».

Так что вполне возможно, что омичи видели дым от сжигаемых свиней. Ведь без дыма этот процесс не происходит, подчеркнули в министерстве.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в июле 2017 года объявили режим ЧС из-за африканской чумы свиней. Первый очаг АЧС в регионе был зарегистрирован в деревне Верблюжье Саргатского района. 87 жителей этой деревни получили компенсационные выплаты за отчуждённых животных на сумму более 1,7 млн рублей. Также свыше 2,2 млн рублей выплатили жителям села Новоархангелка и деревни Аглы Любинского района.

Кроме того, региональному минсельхозпроду из резервного фонда выделено более 6,6 млн рублей для выплаты компенсаций 50 владельцам подворий в селе Ачаир, поселках Набережный и Речной Омского района, где 4 августа сняли карантин по африканской чуме свиней. Следующие компенсационные выплаты получат жители поселка Ачаирский Омского района.

Размер выплат составляет 133 рубля за 1 кг живого веса и 186 рублей — за 1 кг в убойном весе изъятой продукции животноводства.

По словам специалистов, АЧС не опасна для людей. Однако распространение вируса может привести к огромному экономическому ущербу, так как вылечить заражённых свиней невозможно.

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Антитеррор

В Омской области районная прокуратура выявила в деятельности ряда образовательных организаций нарушения законодательства, в том числе о противодействии терроризму.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 августа, в прокуратуре Омской области, ранее было установлено, что ограждение территории МБОУ «Уралинская ООШ» имеет повреждения по периметру. Это позволяет беспрепятственно проникнуть в образовательную организацию. Прокуратура района уже вносила директору школы представление по данному факту. Согласно ответу, нарушения были устранены. Однако повторная проверка показала, что территория школы до сих не огорожена надлежащим образом.

Аналогичные недостатки проверяющие выявили ещё в двух образовательных учреждениях района.

«Бездействие школ нарушает права работников и несовершеннолетних обучающихся на охрану жизни и здоровья, поскольку отсутствие ограждения не обеспечивает надлежащую антитеррористическую защищенность учреждения и, следовательно, безопасные условия обучения», — говорится в сообщении облпрокуратуры.

По результатам проверки прокурор района направил в суд три исковых заявления с требованием обязать образовательные учреждения установить ограждение по периметру школ. Иски находятся на рассмотрении в Большеуковском районном суде.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года замгенпрокурора РФ Виктор Гринь заявил о том, что власти субъектов РФ не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей. При этом особую обеспокоенность вызывает ситуация с обеспечением антитеррористической защищённости объектов.

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Гринь подчеркнул, что во всех субъектах прокуроры констатировали низкий уровень защиты мест массового пребывания людей, объектов образования, здравоохранения, а именно отсутствие охранных систем, надлежащего пропускного режима, наружного освещения, ограждения территорий, а также экстренной связи с правоохранительными органами.

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Бизнесмена подвела «серая» зарплата

Слесарь из Омской области засудил бизнесмена за выдачу «серой» зарплаты.

Мужчина пять лет (с 2011 по 2016 год) работал слесарем по ремонту автошин у индивидуального предпринимателя. Однако трудовой договор с ним заключён не был, записи в трудовую книжку не вносились, страховые отчисления на обязательное пенсионное и медицинское страхование не осуществлялись.

В 2016 году он уволился по собственному желанию и обратился в прокуратуру с заявлением о защите своих трудовых прав. Мужчина добивался, чтобы работодатель признал факт наличия трудовых отношений, внёс записи в трудовую книжку и произвёл страховые отчисления на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

После проверки прокурор Омского района направил в суд соответствующее исковое заявление в интересах местного жителя. Суд, в свою очередь, пришёл к выводу о наличии трудовых отношений между мужчиной и индивидуальным предпринимателем.

Как сообщили ИА REGNUM в областной прокуратуре, Омский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Также, согласно постановлению главного государственного инспектора труда Государственной инспекции труда по Омской области, бизнесмен привлечён к административной ответственности. Ему предстоит заплатить штраф в размере 7 тыс. рублей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин РФ оценил фонд «серых» заплат в России в 10 трлн рублей в год.

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По мнению омского общественного деятеля Сергея Кондакова, реально никто не знает, сколько жителей страны на самом деле получают «невидимые налоговиками деньги».

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Добавим, по информации пресс-службы областного минфина, в 2016 году 89 жителей Омской области пожаловались налоговикам на то, что им платят «серую» зарплату.