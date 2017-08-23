Кубинка, Московская область, 23 августа, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Более 60 полномасштабных образцов и макетов военной техники представили предприятия Казахстана на III Международном военно-техническом форуме «Армия-2017», сообщает 22 августа пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытие форума «Армия-2017»

Согласно сообщению, в международной выставке приняли участие более 20 казахстанских оборонных предприятий. Казахстан уже второй раз принимает участие в форуме, организованном Россией.

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Казахстанский стенд занял более 200 квадратных метров. Заводы и компании Казахстана представили средства радиосвязи, инфракрасные линзы для тепловизоров, стабилизированный дистанционно управляемый модуль SARP (Stabilised Advanced Remote Weapon Platform), оснащаемый 40-мм гранатометом или 7,62-мм пулеметом.

Также казахстанские предприятия ОПК продемонстрировали ремонтно-эвакуационную технику на базе танков Т-72, БМП и БТР-80, узкоспециализированные комплектующие для авиационной техники, универсальное полигонное оборудование.

Напомним, Международный военно-технический форум «Армия-2017» открылся 22 августа в Московской области в Кубинке. Форум продлится до 27 августа, а с 25 августа его смогут посетить все желающие. На мероприятии присутствуют 14 стран и более 100 иностранных делегаций.

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