Вашингтон, 23 августа, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начал относиться к США с уважением. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в своем выступлении перед сторонниками в Финиксе, штат Аризона, которое транслировали американские телеканалы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

«Но Ким Чен Ын — я уважаю то обстоятельство, что он, как мне кажется, начинает нас уважать», — заявил он.

Американский лидер добавил, что из этого может выйти «что-то позитивное», сделав оговорку, что такой вариант все же маловероятен.

Напомним, ранее из уст лидеров США и КНДР прозвучали угрозы в адрес друг друга. Так, Ким Чен Ын не исключил запуска баллистических ракет в направлении острова Гуам, где находятся американские военные базы. Трамп пригрозил «катастрофическим» ответом. Позже накал взаимных заявлений снизился.

Вместе с тем, как сообщало ИА REGNUM, глава Северной Кореи Ким Чен Ын поручил руководству НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук нарастить объемы производства ракетных двигателей на твердом топливе и боеголовок для баллистических ракет.

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