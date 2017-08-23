В Нижнем Новгороде рабочий завода ГАЗ напал на коллег с ножом
Нижний Новгород, 23 августа, 2017, 10:12 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде задержан сотрудник литейного цеха завода ГАЗ, напавший на своих коллег, сообщает Telegram — канал Mash.
Maarten Van Damme
Окровавленный нож
По предварительным данным, мужчина напал на троих человек во время сдачи смены — на своего начальника, одного из мастеров и сотрудницу лаборатории. Они погибли.
Еще двое пострадавших госпитализированы с ножевыми ранениями. Нападавший задержан.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Причины нападения неизвестны.
По данным СМИ, нападавший был ранее уволен. Также коллеги отмечали его вспыльчивость.