Нижний Новгород, 23 августа, 2017, 10:12 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде задержан сотрудник литейного цеха завода ГАЗ, напавший на своих коллег, сообщает Telegram — канал Mash.

Maarten Van Damme Окровавленный нож

По предварительным данным, мужчина напал на троих человек во время сдачи смены — на своего начальника, одного из мастеров и сотрудницу лаборатории. Они погибли.

Еще двое пострадавших госпитализированы с ножевыми ранениями. Нападавший задержан.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Причины нападения неизвестны.

По данным СМИ, нападавший был ранее уволен. Также коллеги отмечали его вспыльчивость.