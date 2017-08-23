Финикс , США, 23 августа, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Финиксе (штат Аризона), заявил, что никто, кроме него, не добился таких результатов за первые шесть месяцев у власти, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, он «не верит» в то, что «какой-либо президент добился столь многого». Одним из своих успехов Трамп назвал то, что ему удалось провести через Конгресс кандидатуру нового члена Верховного суда США Нила Горсача.

Трамп говорил перед своими сторонниками более часа. В основном, он посвятил свою речь критике Демократической партии, СМИ и членов Конгресса, которые не позволили ему отменить ключевые положения медицинской системы Obamacare.

Приезд Трампа был омрачен митингом противников президента США. Так, на улицах участники акций протеста забросали полицию камнями и бутылками, после чего полиция применила перцовый аэрозоль.

Сколько человек приняло участие в акции, не уточняется. В СМИ количество участников оценили в несколько тысяч человек.

По словам начальника полиции Феникса Джерри Уильямса, арестованы четыре человека, троим предъявлены обвинения в нападении на полицию.