Калуга, 23 августа, 2017, 10:07 — ИА Регнум. К началу июля 2017 года объём задолженности жителей Калужского региона по ипотечным жилищным кредитам достиг 37,9 млрд рублей. Доля просроченной задолженности составила 0,8% от суммы, сообщает 23 августа корреспондент ИА REGNUM по материалам калужского отделения главного управления Банка России по ЦФО.

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Так, за первое полугодие 2017 года жителям Калужского региона было выдано 3411 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 6,2 млрд рублей. Средний срок ипотечного кредитования в регионе по итогам полугодия составил 190,9 месяца. Средневзвешенные ставки по ипотеке снизились с 12,6% до 11,4% годовых.

Отметим, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил о необходимости совершенствования системы отечественных ипотечных кредитов. В частности, он предлагал при формировании процентов по ипотеке учитывать уровень доходов населения в регионах страны. По мнению Артамонова, это позволит сделать такой вид кредитования более доступным. Также глава Калужского региона предлагал крупным предприятиям области субсидировать сотрудников при приобретении жилой площади.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев дал поручение Минстрою и Минфину совместно с Банком России и Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) проанализировать возможности для дальнейшего снижения процентных ставок по ипотечным кредитам.

11 августа 2017 года Медведев уже дал поручение АИЖЖ представить предложения по дальнейшему развитию ипотеки, включая снижение кредитных ставок. Глава правительства напомнил, что ситуация на ипотечном рынке напрямую зависит от общей финансовой политики и ключевой ставки Центробанка.

Напомним, по данным АИЖК, в первом полугодии 2017 года в России было выдано более 423 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 777,9 млрд рублей. Это рекордный показатель для первого полугодия за всю историю развития ипотечного рынка в России. Основным драйвером роста рынка стало снижение ипотечных ставок, которое также стало максимальным за всю историю. Средняя ставка по ипотеке достигла 11,1%. Это почти на 2% ниже, чем в первом полугодии 2016 года. Основной игрок на рынке ипотечного кредитования — Сбербанк с 10 августа снизил ставки по ипотеке на 0,6−2%. Теперь Сбербанк выдает ипотечные кредиты под 7,4−10% годовых для жилья в новостройках и под 8,9−10% для жилья на вторичном рынке.