Киев, 23 августа, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Потребители электроэнергии в Киеве задолжали более 1,1 млрд гривен ($43 млн) по состоянию на 1 августа, сообщает 22 августа пресс-служба «Киевэнерго».

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Согласно статистическим данным, долги за электроэнергию выросли у предприятий жилкоммунхозяйства на 12 млн гривен ($470 тыс.) до 484,2 млн гривен ($19,02 млн). При этом крупнейшим должником является предприятие «Киевводоканал» — оно должно 217,8 млн гривен ($8,56 млн). Также долги за электричество имеются у столичного метрополитена — 137,1 млн гривен ($5,39 млн). Общий долг столичных потребителей электроэнергии вырос за июль на 11 млн гривен ($430 тыс.).

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Долги жителей Киева, наоборот, уменьшаются. Всего столичные жители задолжали по данным на 1 августа 353,5 млн гривен ($13,89 млн), сократив свой долг на 27,7 млн гривен ($1,09 млн) в течение июля.

Напомним, с 26 июля Украина прекратила поставлять электроэнергию в Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР). По словам директора «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука, потребность в электричестве в республиках покрывается Старобешевской и Зуевской ТЭС.

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