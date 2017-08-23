Выборг, Ленинградская область, 24 августа, 2017, 02:38 — ИА Регнум. Фестиваль отечественных фильмов «Окно в Европу» никогда не ставил себе целью затмить «Кинотавр», который называют русскими Каннами. Августовский Выборг не похож на курортный июньский Сочи, да это и не нужно. У старинного приграничного города своя неповторимая атмосфера и свои добрые традиции, есть они и у фестиваля, который вот уже в 25-й, юбилейный, раз прошел под сенью рыцарского замка. О том, какие открытия и разочарования принес фестиваль, какие ленты были отмечены зрительским и профессиональным жюри, рассказывает кинообозреватель ИА REGNUM Алена Сычева.

Oknofest.com Открытие фестиваля «Окно в Европу»

Важность «Окна в Европу» для российского кинопроцесса, среди прочего, в том, что в его программе — только премьеры. Название фестиваля оправдывается не только близостью к Северной столице, но и тем, что среди участников фильмы совместного производства, позволяющие взглянуть на наши реалии глазами жителей других стран и даже континентов — и наоборот. В других конкурсных программах соревнуются полнометражные игровые и короткометражные неигровые фильмы — документальные и анимационные. Внеконкурсные показы также пользуются большим вниманием публики, так как на них демонстрируются лучшие образцы, уже собравшие призы других фестивалей.

Фильмы в программе встречаются очень разные, но даже самые жесткие, экспериментальные ленты с пониманием воспринимаются публикой, воспитанной за четверть века в традициях фестиваля. Симпатии зрителей собирают и комедии, порой весьма незатейливые, как, например, случилось в этом году.

Большое внимание уделяется дебютным работам, об этом говорит и девиз фестиваля: «Российское кино — прогноз на завтра». И, хотя многие члены жюри считают, что молодым режиссерам последних лет не хватает дерзости, дебюты все равно вызывают большой интерес возможностью заглянуть в будущее нашего кинематографа.

Подробнее о фестивале и его призерах читайте здесь: «Окно в Европу»: 25 лет сохранения и приумножения традиций

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