Москва, 24 августа, 2017, 01:53 — ИА Регнум. Михаил Солдатов — человек разносторонний. Живет в Республике Марий Эл, в городе Йошкар-Ола, а пишет по-русски и по-английски. По профессии он инженер-конструктор радиоаппаратуры, но на досуге не собирает невиданные гаджеты, а погружается на глубину без акваланга. О том, какие глубины открылись ему как представителю современной «сетературы» в информационных, языковых и творческих морях-океанах, Михаил рассказал постоянному обозревателю ИА REGNUM Дмитрию Тёткину во время семинара «Британская литература сегодня» в Ясной Поляне.

Личный архив Михаила Солдатова В ожидании

Михаил Солдатов работает в основном в жанрах иронической поэзии и литературной пародии. Причем пародии он пишет чаще всего на стихи поэтов, которые ему чем-то симпатичны. Свои пародии он расценивает как исключительно дружеские — если автор вдруг обижается, то Михаил немедленно удаляет свою работу. Он предпочитает добрый смех и сам себя считает человеком оптимистичным. В этом ему помогают занятия фридайвингом, йогой и в целом здоровый образ жизни.

По мнению Солдатова, в том, что публикуется в интернете и не только, в последнее время слишком много насилия, крови, пошлости, а потому во многом исчезло и отношение к литературе как к чему-то вдохновляющему и возвышающему, а вместе с благоговением перед литературой угас и интерес к литературной пародии. Вокруг слишком много информации, изрядная часть которой явно лишняя.

Михаил не любит ставить диагнозы чужому творчеству, зачислять коллег по разряду гениев или графоманов, для него главное — самовыражение творца, а оценивать то, что получилось, должен читатель. И все же и у него есть в литературе образцы — это поэты-юмористы Игорь Иртенев и Александр Иванов, а из англоязычных авторов — Шекспир и много писавший на английском Владимир Набоков.

Подробнее о творчестве и увлечениях Михаила Солдатова читайте здесь: Задержка дыхания перед морем литературы…

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