Ярославль, 23 августа, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства РФ назначило и.о.ректора Ярославской государственной сельхозакадемии Светлану Гусар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в учебном заведении.

Фото страницы Светланы Гусар в Facebook Светлана Гусар

С февраля 2015 по по декабрь 2016 сначала исполняла обязанности, а потом работала ректором Людмила Воронова. С декабря 2016 года обязанности ректора исполнял заведующий кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы ЯГСХА Вячеслав Лобков. Светлана Гусар пришла на работу в сельхозакадемию в июле 2017 года и сразу была назначена первым проректором. А в августе уже возглавила вуз. Ей 44 года. Она окончила три вуза: Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова (факультет социально-политических наук), МУБиНТ и Институт Управления. В 2012 году баллотировалась в депутаты муниципалитета от «Яблока».

«Исполняющего обязанности назначают на 3 месяца с правом продления. Ученый совет вуза вправе сам назначить дату выборов ректора, но может и не торопиться. Если он этого не сделает, то Министерство сельского хозяйства вправе назначить нового ректора самостоятельно или продлить срок исполнения обязанностей ректора» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM проректор по учебной работе и информационным технологиям Денис Георгиевский.

Ярославская государственная сельскохозяйственная академия является единственным высшим учебным заведением Ярославской области по подготовке специалистов сельскохозяйственного производства и имеет полувековую историю.