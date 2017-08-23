Санкт-Петербург, 23 августа, 2017, 09:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге провели исследование древнеегипетской мумии из коллекции Эрмитажа с помощью томографа. Об этом сообщается на сайте городской клинической больницы №122, где проводилось исследование.

Andrey Umansky Мумия египетского жреца Петесе (X в. до н. э.) в Эрмитаже

«В рамках партнёрского соглашения с Государственным Эрмитажем 21 августа 2017 года в КБ № 122 на спиральном компьютерном томографе проведено сканирование древнеегипетской мумии из коллекции музея», — говорится в сообщении.

Ученые просканировали мумию, чтобы узнать пол, строение скелета, наличие на теле различных артефактов, возможную причину смерти и возраст экспоната. Сообщается также, что это единственная мумия, которая сохранилась в первозданном виде, благодаря сохранившемуся на ней покрову, который накладывается при бальзамировании.

В Санкт-Петербурге такое исследование проведено впервые, ранее подобное сканирование проводилось в Британском музее и в Курчатовском институте города Москвы. Результаты будут оглашены на специальной пресс-конференции в Эрмитаже после проведения анализа с привлечением судебно-медицинских исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в Эрмитаже провели исследование двух мумий, обнаруженных в середине прошлого века в урочище Пазырык в Горном Алтае. Сканированию подверглись мумии мужчины-вождя и женщины, погребенной с ним в одной могиле.