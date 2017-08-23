Южно-Сахалинск, 23 августа, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Нерестилища горбуши в сахалинских реках почти пусты, некоторые заполнены на 1%—2%. Экологи считают, что для спасения горбушевого стада необходимо полностью закрыть лов в 2019 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Экологическая вахта Сахалина» Нерестилище реки Баклановка пусто: рыбы нет

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Общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» подвела итоги оценки заполнения рек юго-востока Сахалина производителями горбуши. Итоги неутешительны.

В прошлом на Сахалине каждый нечетный год традиционно был богатым на уловы лососей. Исключением стала путина 2015 года, когда к берегам острова подошло в три раза меньше горбуши, чем прогнозировал отраслевой институт СахНИРО.

«Тем не менее и в тот год, как и ранее, возросшую до рекордных размеров промысловую нагрузку федеральные и сахалинские власти практически не ограничивали. Неудивительно, что в путину-2017, когда пришла пора возвращаться к родным берегам горбуше «урожая» 2015 года, ее подходы оказались катастрофически низкими (что, впрочем, не помешало властям вновь разрешить промысел в основных районах лова). В этих условиях чрезвычайно важным стало обеспечение максимального заполнения естественных нерестилищ производителями горбуши», — рассказал руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Однако ситуация, складывающаяся на юго-востоке Сахалина, вызывает большие опасения за дальнейшую судьбу горбуши нечетных лет.

Одну за другой активисты «Эковахты Сахалина» обследовали реки Юго-Востока Сахалина.

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Экологи привели данные о заполнении естественных нерестилищ горбуши, собранные «Эковахтой Сахалина» на важнейших для ее воспроизводства реках в течение августа — наиболее активного периода хода на нерест этого вида лососей.

Печальная ситуация на реках Пугачевка и ее притоке — Травяной, реке Анне, реке Бахура. Пусты или почти пусты нерестилища рек Ай, Фирсовка, Баклановка. На реке Очепухе частный рыбоводный завод перекрыл устье от берега до берега. Нет рыбы в нерестилище реки Подорожка. Немного лучше ситуация в реках Долинка, Вознесенка, Жуковка, Дудинка.

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Последние сводки о вылове горбуши на юго-востоке Сахалина неутешительны. На 21 августа в Корсаковском, Долинском и Макаровском районах суммарно морскими ставными неводами добыто всего лишь 744,3 тонны горбуши. При этом, согласно данным СахНИРО, для оптимального заполнения нерестилищ рек юго-востока Сахалина требуется пропустить в реки не менее 5500 тонн горбуши. В путину 2015 года (от нереста которого возвращается горбуша в 2017 году) вылов по тем же трем районам на 21 августа составил 4500,5 тонн горбуши. Для сравнения, в 2016 году на ту же дату горбуши поймали 20 260 тонн. Сегодняшние подходы горбуши — ожидаемый результат нереста 2015 года, когда реки юга Сахалина также испытывали существенный дефицит производителей на нерестилищах. Несмотря на это, ни в 2015 году, ни в 2017 году промысел горбуши в важнейшем для нее районе — на юго-востоке острова, — так и не был закрыт. На сегодня по всем обследованным рекам «Эковахта Сахалина» оценивает заполнение нерестилищ горбушей не более 5−10% от оптимального, при этом по ряду рек этот показатель не превышает 1−2%, а в некоторых важных нерестовых реках горбуши нет вообще. В этих условиях даже не промышленный лов, а уже само выживание горбуши нечетных лет в реках юго-восточного Сахалина находится под угрозой. По мнению экологов, для ее спасения необходимо полностью закрывать промысел в 2019 году с одновременным жестким пресечением браконьерского вылова. Очевидно, что государственная рыбоохрана, давно уже пребывающая в полуразрушенном состоянии, с последней задачей не справится, а традиционно помогавшие ей рыбопромышленники просто не будут иметь для этого никаких средств», — сказал Дмитрий Лисицын.

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Как сообщало ИА REGNUM, состояние нерестовых рек, заказников давно тревожит экологов Сахалина. В уникальном памятнике природы — заказнике «Северный», несмотря на решения судов, установлены не менее 15 ставных неводов и вовсю идет промышленная добыча рыбы.