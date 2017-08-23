Москва, 23 августа, 2017, 09:42 — ИА Регнум. На торгах 22 августа рубль укрепился к иностранным валютам, причем восходящий импульс в паре с евро носил более выраженный характер за счет снижения единой валюты на международном рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. По итогам сессии доллар и евро подешевели на 0,13% и 0,53% до 59,07 рубля и 69,52 рубля соответственно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его словам, российская валюта на текущей неделе ощущает себя довольно уверенно при поддержке налогового периода. Неустойчивые позиции доллара также играют роль. Несмотря на вчерашний подъем американской валюты, вокруг нее сохраняются понижательные риски, которые могут реализоваться в любой момент.

«Если говорить о нефтяном факторе, то с этого фронта по-прежнему нет внятной поддержки. Внутри дня отмечаются попытки роста, но заканчиваются фиксацией прибыли и победой «медведей», — отметил эксперт.

«Вчерашний отчет API разочаровал участников рынка, которые уже привыкли к масштабным сокращениям запасов нефти и остались недовольны их падением на 3,5 млн баррелей в соответствии с прогнозами. Кроме того, выросли запасы бензина и дистиллятов, на 1,4 млн и 2 млн баррелей соответственно», — привел цифры Ковалев.

«Так что от сегодняшних данных минэнерго США Brent не будет ждать чудес. И это фактор, ограничивающий потенциал продолжения роста рубля», — считает он.

«Однако в игру снова вступает санкционная тема — 22 августа вечером США расширили санкции в отношении России, которая тут же сообщила, то прорабатывает ответные меры. Уже на старте торгов этот фактор может оказать определенное давление на рубль», — полагает эксперт.

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