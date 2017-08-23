Киев, 23 августа, 2017, 09:26 — ИА Регнум. 12% граждан Украины планируют в ближайшем году отправиться на работу за границу, говорится в отчете Института социологии Национальной академии наук Украины (НАНУ) и фонда «Интеллектуальная перспектива», сообщают 23 августа украинские «Вести».

News.tut.by Украинские челноки

Согласно отчету, данные были получены при проведении социологического опроса среди 1,8 тыс. жителей Украины из различных областей страны. Как отмечают социологи, число желающих ехать на заработки за границу увеличилось почти вдвое за 15 лет — в 2002 году их количество составляло 7%.

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Повышенный интерес к работе вне своей страны проявляют жители Западной Украины — их оказалось 18%. Помимо тех, кто желает выехать за пределы страны, еще 7,9% граждан Украины готовы переехать в другую область в поисках лучшего места работы.

50,7% опрошенных граждан заявили, что никогда и никуда не выезжали.

Напомним, основными направлениями для работы украинские граждане выбирают Россию, Польшу, Венгрию и Чехию. В свою очередь, Варшава разрешила трудовым мигрантам с Украины официально трудоустраиваться в случае, если они въехали в Польшу по безвизу.

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