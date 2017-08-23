Екатеринбург, 23 августа, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Идея переноса столицы России в другой город по накалу не уступает самым горячим обсуждаемым в обществе темам, сам перенос столицы может в корне изменить облик российского государства, а решение должно приниматься только на референдуме. Такие мнения высказали уральские эксперты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Тема переноса столицы страны по своему общественному накалу не уступает идее выноса тела Ленина из мавзолея. Обе эти истории стары как мир и, на мой взгляд, в реальности имеют под собой лишь манипулятивные тактические цели смены акцентов в информационной повестке — переключить внимание потребителей новостного контента с одной ситуации на другую. Серьезное общественное обсуждение «переезда» столицы пока не просматривается — я считаю, что подобная инициатива требует, конечно, проведения общероссийского референдума», — считает уральский политолог Алексей Швайгерт.

Сопредседатель партии «Российский общенародный союз» Евгений Артюх убеждён, что вопрос переноса столицы очень серьёзный и может в корне изменить облик российского государства.

«Если, например, перенести столицу во Владивосток, то мы получим тихоокеанскую страну, повёрнутую лицом на Восток с европейскими окраинами. Теоретизируя таким образом и выбирая города для столицы, мы можем всякий раз находить новый образ, в котором Россия могла бы себя обрести: это может быть страна, помимо приведённого примера, со столицей в Сибири, на Урале и даже на севере, например, в Норильске или на юге в Сочи. Можно по примеру Бразилии построить новый город и перенести туда столицу. Главное нужно понимать, зачем это делать и что это даст для развития страны. В нашей истории есть опыт переноса столицы из Москвы в новый город, Санкт Петербург, построенный Петром I. Тогда это было связано с расширением границ государства, желанием «прорубить окно в Европу», освободиться от азиатчины и сделать страну более европейской», — считает Евгений Артюх.

Уральский политолог Анатолий Гагарин считает, что предложение о переносе столицы поднимает вопрос гиперцентрализации управления, и решение её может быть не в механическом переносе столицы из Москвы, а в передаче части её функций другим городам.

«В предложении о переносе столицы, столь активно обсуждаемом в СМИ, следует обратить внимание не столько на вопрос — «в какой город перенести», сколько на главную причину этого предложения — проблему гиперцентрализации управления, олицетворенную в столичном феномене Москвы, соединившей в себе все возможные и невозможные функции, смыслы. Уточним, что предложение Ю. Крупнова было озвучено в 2013 году, но не получило резонанса, почему Крупнов и обратился к президенту с предложением «размосквичивания» и «расшивки» сверхцентрализованного управления», — сообщил Анатолий Гагарин.

«На самом деле вопрос о столице — это не вопрос того, где она будет, а вопрос внутреннего устройства государства и функций центральной власти. Сегодняшняя Россия крайне централизованное государство, в котором все решения, включая вопросы регионального и местного значения, принимаются в Москве. В Москву из регионов уходят все налоги. Как результат мы видим хиреющие территории в виде умирающих деревень, отсутствия дорог и полноценной развитой социальной сферы, отток населения в большие города и прежде всего в Москву. В вопросе о столице на самом деле должно произойти не размосквичевание государства, а расстоличевание, то есть умеренная децентрализация, каковой, собственно, является федеративное устройство, которое, собственно, нашей Конституцией и предусмотрено. Нужна реальная федерализация страны, пересмотр налогов, поступающих в центр, и развитие территорий», — заявил Евгений Артюх.

Эксперты считают, что перенос столицы или части столичных функций даст импульс развития регионам, в которые будут перемещены институты власти.

«Важно и то, что геополитически размещение столицы, условно говоря, в центре Евразии и в центре России даст мощный импульс системному развитию Урала, Сибири и Дальнего Востока, усилив тем самым набирающую силу тенденцию к переносу динамического центра из центральной части на восток страны. Заметим, что сегодня почти все крупные проекты запускаются и реализуются именно в этой части Российского государства, и повышение статуса территории поможет решению важнейших задач», — сообщил Анатолий Гагарин.

«Вопрос о столице вторичный по отношению к вопросу о развитии страны и существовании её в рамках единого правового поля и экономического пространства. Расстоличевание государства, проведение подлинной федерализации и развитие территорий и приведёт к тем последствиям, о которых говорят инициаторы переноса столицы: экономический рост, повышение рождаемости и т. д.», — заявил Евгений Артюх.

По мнению Анатолия Гагарина, сам факт переноса столицы вглубь России может стать неожиданным ответом на вероятные угрозы со стороны Североатлантического военного альянса.

«Если говорить о том, где можно расположить столицу, мне видится необходимым новый административный полис, построенный с учётом новейших тенденций урбанистики, опыта создания таких мировых столиц, где-нибудь между Екатеринбургом и Челябинском, тем более что сегодня мы видим взаимное стремление этих городов к созданию агломерации/коннурбации. А исходя из национальной безопасности страны, перенос столицы как административного и политического центра в ситуации усиления группировки НАТО на границах с Россией, был бы неожиданным ответом, опрокидывающим расчеты на сокращение подлетного времени к столице», — подытожил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой переноса столицы из Москвы выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину проект «Доктрины размосквичивания» страны, в котором указывает на то, что Российская Федерация — «гиперцентрализована».

Читайте также: Демограф: Россию пора «размосквичить» и перенести столицу за Урал