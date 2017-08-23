Копейск, Челябинская область, 23 августа, 2017, 09:21 — ИА Регнум. В детских садах Копейска Челябинской области просят с родителей плату за туалетную бумагу. Поборы носят систематический характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили родители дошкольного учреждения Копейского городского округа.

Letiha Дети моют руки

Об инциденте с просьбой скинуться на средства гигиены для детей, произошедшем в одном из детских садов Копейска, на улице Меховова, сообщили родители. Им на собрании объяснили, для чего нужны деньги.

«Весной мы все уже сдавали деньги на расходные материалы. Сдавали после скандала — одна из воспитателей запрещала ходить детям по большому в туалет по причине отсутствия туалетной бумаги. Она заставляла их терпеть до дома. Но вот сейчас, когда наша группа перешла в другое помещение, старшее, то заставили сдавать всё заново. Нам объявили, что кто-то при переезде украл всю закупленную туалетную бумагу и влажные салфетки. В общем, если мы хотим, чтоб наши дети беспрепятственно ходили в туалеты в садике, — деньги на бочку», — сказал один из родителей.

Другой факт, возмутивший родителей, связан также с гигиеной. Воспитателям, сказал родитель, после прогулки и туалета лень мыть детям руки, и вместо этого им дают влажные салфетки.

В детском саду и в городском управлении образования пока не прокомментировали данную информацию.

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Отметим, заявления от родителей выглядят шокирующими на фоне скандала, связанного с фактами трат чиновников правительства Челябинской области на обеспечение собственного комфорта. Как выяснилось, помимо комфортабельных автомобилей, дополнительной комплектации их различными устройствами, многомиллионными затратами на кондиционеры и их обслуживание, на телевизоры, гладильные приборы, микроволновки и кофемашины, Управление делами губернатора и правительства Челябинской области активно закупало средства гигиены — туалетную бумагу, бумажные полотенца, сервировочные салфетки (с тиснением). Кроме этого, была проведена закупка мыла, в конкурсных документах числятся — «жидкое мыло-крем» и «мыло-пена».

Как следует из размещённого на портале госзакупок извещения о проведении электронного аукциона от 20 июня 2017 года №0169200000817000173, Управление делами губернатора и правительства Челябинской области объявило аукцион на поставку товаров санитарно-гигиенического назначения. Общая заявленная сумма закупки составила 906 тыс. 607 рублей и 55 копеек. Впрочем, по итогам аукциона сумма оказалась гораздо ниже — 293 тыс. 735 рублей и 68 копеек.

Среди заказанных чиновниками принадлежностей оказались 5520 мини-рулонов туалетной бумаги, 2520 упаковок бумажных полотенец, 525 упаковок мягкого листового полотенца, 250 упаковок сервировочных салфеток с тиснением и 150 упаковок листовой туалетной бумаги.