Кубинка, Московская область, 23 августа, 2017, 09:12 — ИА Регнум. «Група ГАЗ» показала на Международном военно-техническом форуме «Армия — 2017» опытный образец своего пикапа «Вепрь NEXT» для передвижения в экстремальных условиях, об этом 22 августа сообщил пресс-служба компании.

Autoreview.ru ГАЗ Вепрь NEXT

Сообщается, что конструкция автомобиля подразумевает его использование в нефтегазовой отрасли, он отлично подходит для работы в охотничьих и лесных хозяйствах и может использоваться для путешествий, проходящих в автономном режиме.

Машина создана на базе автомобиля ГАЗ-33 088 «Садко», она имеет жестко подключаемый передний мост, а также такие функции как понижающая передача, пневмоподкачка и пневморегулировка колес.

На машине также установлены: мощная лебедка, 18-дюймовые колесные диски с вездеходной резиной. Передние и задние мосты имеют самоблокирующиеся дифференциалы.

При этом, автомобиль предоставляет водителю и пассажирам повышенный уровень комфорта, не характерный для такого рода машин. Сообщается, что сиденье являются подрессоренным, также оно имеет функцию анатомической поддержки, пять уровней регулировки и поясничный подпор.

На автомобиль установлен дизельный двигатель мощностью 149 л.с., его крутящий момент составляет 490 Нм, грузоподъемность машины — 2,5 т. Понижающая передача имеет передаточное число — 1,982.

Напомним, 21 августа «ГруппаГАЗ» сообщила о том, что начинает презентации своих полноприводных грузовиков «Урал NEXT» в городах Дальневосточного федерального округа. Компания намерена провести испытания автобуса, самосвала и автотопливозаправщика, созданных на базе этих машин.