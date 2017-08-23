Барнаул, 23 августа, 2017, 09:02 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2017 года общий объем чистой прибыли сельскохозяйственных организаций Алтайского края составил 6,6 млрд. рублей. При этом их рентабельность с учетом субсидий сложилась на уровне 33%. Такие данные приводит краевое министерство сельского хозяйства со ссылкой на Алтайкрайстат. В бюджет и внебюджетные социальные фонды за этот период уплачено 2,6 млрд. рублей, что на 7,4% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Светлана Шаповалова Алтайское поле

Светлана Шаповалова Уборочная страда на Алтае

Сегмент крупных и средних предприятий сельского хозяйства обеспечил сальдированный финансовый результат в объеме 3,6 млрд. рублей. В сравнении с первым полугодием прошлого года рост составил почти 9%. При этом доля прибыльных организации сельского хозяйства в регионе составляет 93%.

«Организации сельского хозяйства вошли в число имеющих наибольший удельный вес прибыльных организаций. Напомню, что тенденция прошлого года по доле рентабельных хозяйств сельхозтоваропроизводителей сохраняется», — пояснил министр сельского хозяйства Александр Чеботаев.

Светлана Шаповалова Алтайское зерно

По его словам, в список наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий региона в настоящее время входят такие, как: «Алтайский бройлер» (Зональный район); «Ануйское» (Петропавловский район); крестьянское хозяйство «Зайцев» (Тюменцевский район); агрофирма «Гудвилл» (Советский район); «Октябрьское» (Зональный район) и другие. Всего за 2016 год эти (а также 15 других высоко рентабельных хозяйств) реализовали продукцию на 15 миллиардов рублей. Прибыль от продаж превысила 3,2 миллиарда рублей, что составляет четвертую часть объема сельскохозяйственной продукции и прибыли крупных и средних сельхозпредприятий Алтайского края.

Напомним, наиболее динамично развивающимся сектором аграрной экономики Алтайского края являются фермерские хозяйства. Рост производства составил 31,5%, в том числе, в животноводстве — 25,8%. Доля фермерских хозяйств в производстве валовой продукции ежегодно увеличивается и на сегодняшний день составляет около 20%.

По итогам прошлого года более 90% сельскохозяйственных организаций сработали с прибылью, её объём составил около 12 млрд. рублей, что обеспечило рентабельность (с учётом государственной поддержки) на уровне 26% (рентабельность производства продукции растениеводства составила более 56%, животноводства — около 12%).

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На высокие темпы развития повлияла реализация инвестиционных проектов и использование передовых технологий в производстве. В частности, на инвестиции и вложения в нематериальные активы и основные средства в 2016 году предприятия направили около 3 миллиардов рублей.

Светлана Шаповалова Сельскохозяйственная техника в Алтайском крае

Экономические итоги текущего сельскохозяйственного года пока не берется предсказывать никто. Во-первых, из-за тропического климата на полях региона вытянулся и полёг хлеб. Во-вторых, алтайские аграрии уже говорят о наблюдающемся кризисе перепроизводства: зерно и гречка могут сильно упасть в цене.