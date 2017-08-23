Пекин, 23 августа, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному главным финансовым регулятором Китая, по состоянию на 23 августа центральный паритетный курс национальной валюты КНР к доллару США составил 6,6633 юаня за доллар. Таким образом, впервые с начала 35-й рабочей недели американский доллар укрепился по отношению к китайской валюте.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Доллар «отыграл» у юаня всего 36 базисных пунктов, накануне китайская валюта в очередной раз укрепилась на более чем на 100 пунктов. В заявлении ЦБ КНР отмечается, что причиной колебаний курса стала финансовая активность третьих стран, пишет «Чжунго жибао».

Китайские аналитики не исключают, что юань продолжит постепенно дешеветь. По итогам четырех последних недель китайская валюта укрепилась более чем на 500 базисных пунктов, впервые за долгое время преодолев психологическую отметку в 6,7 юаня за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 22 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6597 юаня за доллар.