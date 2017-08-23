Киев, 23 августа, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Очередную идею переформатирования войны в Донбассе намерен предложить президент Украины Петр Порошенко на ближайшей Генеральной Ассамблее ООН, сообщает 22 августа «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По словам президента Украины, для решения конфликта необходимо ввести в Донбасс миротворческую миссию ООН и вооруженную миссию ОБСЕ. Порошенко подчеркнул, что Украина не первый раз предлагает идею ввода войск в зону конфликта. Так, в июле 2017 года в ходе телефонных переговоров лидеров «нормандской четверки» глава Украины уже заявлял о «важности введения в Донбасс миротворческой миссии ООН».

Отметим, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявлял о бесперспективности идеи о вводе новых сил в Донбасс. В частности, это противоречит Минским соглашениям, сказал Лавров, в которых нет никаких пунктов относительно урегулирования конфликта путем ввода миротворцев ООН или полицейской миссии ОБСЕ.

Такое мнение высказал и генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, заявивший, что миротворческий контингент в Донбассе не является «эффективным шагом на пути разрешения украинского конфликта».

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В свою очередь, Киев неоднократно заявлял о необходимости «смены формата» войны в Донбассе. Так, в Верховной раде активно обсуждается возможность смены «антитеррористической операции» в Донбассе на «войсковую операцию», которая позволит Киеву привлекать гораздо более значительные силы в зону конфликта.

Одним из шагов Киева на пути к новому формату войны в Донбассе стала договоренность с США о поставках оружия. Так, спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер заявил, что поставки американского оружия ВСУ «не приведут к эскалации конфликта в Донбассе».

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. В 2014 и 2015 годах были дважды заключены Минские соглашения, предусматривающие полное прекращение огня на востоке Украины, отвод военной техники от линии фронта и начало диалога о мирном урегулировании конфликта. Тем не менее Киев не собирается выполнять соглашения, постоянно наращивая численность войск в Донбассе и стягивая военную технику к линии фронта.