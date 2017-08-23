Порошенко вновь пытается переформатировать войну в Донбассе
Киев, 23 августа, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Очередную идею переформатирования войны в Донбассе намерен предложить президент Украины Петр Порошенко на ближайшей Генеральной Ассамблее ООН, сообщает 22 августа «112 Украина».
По словам президента Украины, для решения конфликта необходимо ввести в Донбасс миротворческую миссию ООН и вооруженную миссию ОБСЕ. Порошенко подчеркнул, что Украина не первый раз предлагает идею ввода войск в зону конфликта. Так, в июле 2017 года в ходе телефонных переговоров лидеров «нормандской четверки» глава Украины уже заявлял о «важности введения в Донбасс миротворческой миссии ООН».
Отметим, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уже заявлял о бесперспективности идеи о вводе новых сил в Донбасс. В частности, это противоречит Минским соглашениям, сказал Лавров, в которых нет никаких пунктов относительно урегулирования конфликта путем ввода миротворцев ООН или полицейской миссии ОБСЕ.
Такое мнение высказал и генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, заявивший, что миротворческий контингент в Донбассе не является «эффективным шагом на пути разрешения украинского конфликта».
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В свою очередь, Киев неоднократно заявлял о необходимости «смены формата» войны в Донбассе. Так, в Верховной раде активно обсуждается возможность смены «антитеррористической операции» в Донбассе на «войсковую операцию», которая позволит Киеву привлекать гораздо более значительные силы в зону конфликта.
Одним из шагов Киева на пути к новому формату войны в Донбассе стала договоренность с США о поставках оружия. Так, спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер заявил, что поставки американского оружия ВСУ «не приведут к эскалации конфликта в Донбассе».
Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. В 2014 и 2015 годах были дважды заключены Минские соглашения, предусматривающие полное прекращение огня на востоке Украины, отвод военной техники от линии фронта и начало диалога о мирном урегулировании конфликта. Тем не менее Киев не собирается выполнять соглашения, постоянно наращивая численность войск в Донбассе и стягивая военную технику к линии фронта.