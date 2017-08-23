Барнаул, 23 августа, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Индустриальный суд Барнаула Алтайского края вынес приговор директору ООО «Сибирская транспортная компания+», который намеревался похитить 3,6 млн бюджетных рублей. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба суда.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю установлено, что в 2011 году между предприятием краевой собственности ОАО «Управление производственно-технологической комплектации (правопреемник — ГУП «УПТК») и ООО «СТК+» был заключен договор на оказание услуг по ремонту железнодорожных вагонов Управления производственно-технологической комплектации.

В период с 2012 по 2013 год ремонт 30 вагонов осуществлялся вагоноремонтным депо Рубцовска. Документы по окончанию работ направлялись в ООО «СТК+», сотрудники которой по указанию директора завышали в ведомостях объёмы выполненных работ, количество заменённых деталей, а также вносили невыполненные работы.

В ходе расследования было установлено, что объемы работ превысили фактически выполненные и перечисленные в документации вагоноремонтного депо на 3,6 млн. рублей.

Отмечается, что благодаря своевременно предпринятым действиям правоохранительных органов Алтайского края, удалось не допустить хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

Решением суда директору компании назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей и конфискацией земельного участка, находившегося в его собственности.