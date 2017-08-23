Москва, 23 августа, 2017, 07:45 — ИА Регнум. США при администрации Дональда Трампа продолжают заданный администрацией бывшего президента Барака Обамы «тренд» на последовательный развал двусторонних отношений с Россией, говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Четвертым подобным эксцессом с момента прихода Трампа он назвал решение Минфина США от 22 августа о расширении антироссийских санкционных списков. В них «по северокорейскому сюжету» были включены четыре гражданина РФ и одна российская компания.

Вашингтон вновь «наступил на те же грабли», отметил Рябков, подчеркнув, что на этом фоне рассуждения американских официальных лиц о «желании стабилизировать двусторонние связи» выглядят неубедительно.

«За последние годы Вашингтон, по идее, должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин», — заключил Рябков, добавив, что Россия начала прорабатывать новые ответные меры — неизбежные в этой ситуации.

Ранее США ответили России на требование сократить численность дипмиссии, введя ограничения на выдачу виз гражданам РФ. Теперь записаться на собеседование можно только в консульство в Москве и с 1 сентября. Остальные консульства — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, больше визы не выдают.

Рекомендация сократить число работников посольств и консульств США до 455 человек — именно столько работают в посольстве РФ в США, была дана в качестве ответа на принятие США нового пакета санкций в отношении России. В нем Россия была поставлена в один ряд с Северной Кореей и Ираном — в их отношении тоже были введены санкции, и запретительные меры в основном касались компаний нефтегазового сектора и строительства трубопровода «Северный поток — 2».

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Кроме того, Россия ответила на дипломатический скандал последних дней президентства Барака Обамы. Тогда, в конце декабря 2016 года, из США были высланы 35 российских дипломатов, а дипмиссии РФ закрыли доступ к собственности России — дипломатическим дачам в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Москва ждала улучшения отношений, более полугода не реагируя на этот инцидент, отметили российские официальные лица.

Подчеркнем, что Вашингтон все активнее использует санкционную составляющую внешней политики в отношении России. Кроме того, ядерная программа Северной Кореи — один из пунктов, который задействуют в Вашингтоне для давления на Пекин.

Критиковали США, помимо России, за новый пакет санкций и в Евросоюзе. В частности, глава МИД Германии Зигмар Габриэль призывал использовать все возможности для того, чтобы не допустить новых санкций в отношении России, а лучше работать по уже действующим, добиваясь выполнения Москвой Минских соглашений. Против высказывались также в ряде стран ЕС.

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Да и в целом санкции против России незаконны, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 июля он заявил в Берлине, что Москва ни при каких условиях не будет ввязываться в переговоры по отмене антироссийских санкций. Глава МИД РФ напомнил, что введение антироссийских санкций со стороны Евросоюза и США незаконно, так как применение подобных мер является прерогативой Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

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История с санкциями США и ЕС началась в 2014 году, после того как на Украине началась гражданская война, а Крым вернулся в состав России. Запад заявляет, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела Украины, а Крым был «аннексирован».

При этом государственный переворот на Украине, который в итоге привел к гражданской войне, был на самом деле инициирован именно западными спецслужбами. Что касается Крыма, то там прошел референдум о самоопределении и подавляющее большинство населения полуострова проголосовало за выход из состава Украины и возвращение в состав России.

Тем не менее на основании своих лживых заявлений Запад ввёл против России санкции. Условием отмены санкций США и Евросоюз ставят возврат Крыма Украине и фактическую капитуляцию народных республик Донбасса.