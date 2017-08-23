Москва, 23 августа, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 22 августа открылись снижением по доллару и евро. Из-за отсутствия направленного движения по нефти Brent курс доллара провел день в коридоре 58,93—59,22 рубля. Евро подешевел к рублю до 69,27 рубля на фоне ослабления единой валюты на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллары

На нем участники рынка корректировали открытые позиции в парах с долларом в преддверии конференции в Джексон Хоул, которая состоится 25 августа. Торги по евро закрылись на уровне 69,52 рубля. Цена осталась в коридоре 69,27—70 рублей.

23 августа на азиатской сессии баррель Brent стоит $51,68 (+0,21%). Боковой сессионный тренд сохранится до американской сессии, пока не выйдет отчет минэнерго США по запасам нефти. По данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США за минувшую неделю сократились на 3,6 млн. Но участников рынка будет волновать показатель по добыче нефти, который увеличивается при сокращении запасов нефти.

При повышении нефтяных котировок до $52,80 пара доллар/рубль все-таки снизится до 58,75 рубля. Рубль неохотно укрепляется к доллару США, но при поддержке налогового периода и Минфина РФ шансы на тест уровня 58,75 рубля значительно возрастают.

Пик налоговых платежей приходится на 25 августа. 23 августа Минфин проведет аукционы, на которых разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 40 млрд рублей. Выход цены из коридора 58,93—59,22 рубля определит направление курса доллара до конца недели.

Напомним, 22 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 7 коп. (-0,13%), до 59,07 руб., курс евро — на 37 коп. (-0,53%), до 69,52 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,1 млрд (-4,54%), евро/рубль — 203,6 млн евро (+11,72%).

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