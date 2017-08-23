Казань, 23 августа, 2017, 06:22 — ИА Регнум. Лишённый лицензии ПАО «ИнтехБанк» из Казани пытается взыскать в судах со своих должников почти 2 млрд рублей. А сумма его долгов перед кредиторами на начало августа 2017 года превышает 23,727 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение конкурсного управляющего.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Всего к началу августа банк инициировал 122 иска на общую сумму 1,99 млрд рублей. За июль суды вынесли 110 положительных решений на сумму более 229,29 млн рублей. Также по данным решениям было возбуждено 123 исполнительных производства.

Задолженность банка перед кредиторами, между тем, превышает 23,727 млрд рублей. На первую очередь погашения долгов приходится 14,341 млрд рублей, которые «ИнтехБанк» должен выплатить 2 262 заявителям. Ещё 1 088 кредиторов относятся к третьей очереди, сумма задолженности перед ними — более 9,386 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа ЦБ РФ заявил, что «временная администрация по управлению ПАО «ИнтехБанк» выявила операции, имеющие признаки сделок, направленных на вывод активов посредством кредитования заёмщиков, имеющих сомнительную платёжеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, а также путём переуступки прав требований по ссудной задолженности юридических лиц». Кроме того, временная администрация обнаружила операции по замещению активов банка требованиями к компаниям, не ведущим реальной деятельности, завышенным по стоимости недвижимым имуществом и прочими неликвидными активами.

Стоимость активов «ИнтехБанка» временной администрацией была оценена в 10,9 млрд рублей. В это же время обязательства перед кредиторами составляют 25,7 млрд рублей.

Напомним, 19 декабря 2016 года «ИнтехБанк» объявил, что по техническим причинам приостанавливает работу офисов и перестаёт обслуживать клиентов. Спустя четыре дня Банк России возложил на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению кредитной организацией. А с 3 марта 2017 года у банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. 12 апреля 2017 года «ИнтехБанк» был признан банкротом.

«ИнтехБанк» занимал 138-е место по размеру активов в банковской системе РФ. Филиалы организации находились в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, а также в Москве и Санкт-Петербурге.