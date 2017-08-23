Магадан, 23 августа, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Профсоюзные организации Магаданской области заявили, что вводящие плату за провоз багажа поправки в Воздушный кодекс РФ идут вразрез с намерением руководства России ускоренными темпами развивать Дальний Восток. Президента РФ Владимира Путина на Колыме просят отменить вводимые изменения вместе с курортным сбором или хотя бы не распространять их на дальневосточников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Магаданском областном союзе организаций профсоюзов. Аналогичные обращения направлены премьер-министру страны Дмитрию Медведеву, главе Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину. К обращению Колыма призывает присоединяться профсоюзные организации других регионов ДФО.

(сс) gustavmelin0 Полет

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«Мы считаем, что поправки, внесённые в Воздушный кодекс РФ, будут действовать вопреки ранее провозглашенным целям ускоренного социального и экономического развития Севера и Дальнего Востока Российской Федерации, — говорится в тексте письма руководству РФ. — При географической отдаленности дальневосточных регионов и отсутствии альтернативных авиационному путей сообщения с центральными регионами страны введение платы за провоз багажа, а также курортного сбора обострит социальную напряженность, усилит миграционные процессы с этих территорий со всеми вытекающими последствиями. Население и без того «задавлено» высокими тарифами на электроэнергию, ЖКУ, ценами на продукты питания».

В связи с этим объединённые профсоюзы Магаданской области требуют сохранить для дальневосточников ранее существовавшую норму бесплатного провоза багажа независимо от типа авиабилета (возвратный, невозвратный) и не распространять на жителей этих территорий обязанность оплачивать курортный сбор.

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Депутат Магаданской областной думы Михаил Тумашов уже инициирует отмену закона, который разрешает авиакомпаниям самостоятельно определять нормы бесплатного провоза багажа. Он готовит поправку, которую Колыма предложит Госдуме. Парламентарий уверен, что именно сейчас колымские депутаты должны воспользоваться такой возможностью, так как для жителей региона авиация — эта единственная возможность выбраться в Центральную Россию.

«Теперь северяне становятся заложниками аппетитов российских авиакомпаний, которые, как известно, скромностью не отличаются, — отметил Михаил Тумашов. — Некоторое время назад в России авиакомпаниям дали право торговать так называемыми невозвратными билетами. После этого авиаперелеты для жителей Магаданской области доступней не стали. Наоборот, этим летом тарифы обновили очередные максимумы».

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Тем временем результаты проведённого общественной палатой Колымы мониторинга говорят о том, что, несмотря на завершение сезона отпусков, полёты в Москву для жителей региона в ближайшие две недели остаются чрезвычайно дорогими. «Россия» просит за доставку в столицу и обратно 51,5 тыс. рублей, «Вим-Авиа» — 57,4 тыс., а «Аэрофлот» предлагает уже только бизнес-класс по цене 127,5 тыс. Меняется эта ситуация только с середины сентября, когда колымчане смогут купить билеты в Москву по цене от 22 тыс. рублей по плоскому тарифу и за 43,3 тыс. рублей в среднем. Для сравнения: год назад средняя стоимость аналогичного путешествия составляла 30,8 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема дорогих авиабилетов в столицу России, особенно в сезон отпусков, остро стоит во всех дальневосточных регионах, для которых летний перелёт в Москву обходится в среднем в 50 тыс. рублей и дороже.

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Руководитель общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров считает, что «золотые» перелёты в центр России для дальневосточников могут стать причиной отчуждения этой территории от России.

«Дальневосточный транспортный вакуум заполняется ростом авиаперевозок с Юго-Восточной Азией. В долгосрочном периоде и в условиях самоустранения властей от должного регулирования авиатарифов это может привести к неблагоприятным геополитическим последствиям, вплоть до потери целостности России и отчуждения части территории в пользу иностранных государств, а также ввиду усиления их влияния на экономическую, культурную, общественную и политическую жизнь Дальнего Востока», — считает общественник.