Киров, 23 августа, 2017, 06:03 — ИА Регнум. Выплату долга самой мелкой монетой на сумму 42 тысячи рублей произвел житель Кировской области, сообщили в региональной пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мелочь

«Мы уже неоднократно рассказывали о том, как должники пытаются привносить свои негативные эмоции во взаимоотношения с судебными приставами», — сообщили в пресс-службе.

Мелочью на сумму 42 тысячи рублей рассчитался с судебными приставами по Октябрьскому району Кирова индивидуальный предприниматель. Он возместил долг по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд.

Должник явился в ФСПП, чтобы вернуть сумму, которую с него запрашивают.

«Проходить через контрольно-пропускной пункт в здании Службы ему пришлось не один раз — в уплату долга он принес несколько тяжелых банковских мешков и коробку из-под «чупа-чупсов» с монетами достоинством в 1 копейку на сумму 500 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Выяснилось, что таким образом предприниматель решить отомстить государству. Сотрудники службы приняли долг, не реагируя на выходку должника.

Как отмечают в службе, деньги приняли в уплату, но на их подсчет ушло время и были задействованы несколько человек. В результате и сам должник потратил существенное время.

«В разговоре должник подтвердил, что умышленно разменял деньги мелкими монетами, чтобы насолить «государству» в лице судебных приставов, однако лишь сам остался со своими негативными эмоциями», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года в УФССП России по Иркутской области рассказали, что директор одного из косметологических кабинетов регионального центра выплатил долг по решению Арбитражного суда Иркутской области пятидесятикопеечными монетами.