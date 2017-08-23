Казань, 23 августа, 2017, 05:45 — ИА Регнум. К началу августа 2017 года ООО «Татагропромбанк», признанный банкротом в мае 2017 года, задолжал своим кредиторам чуть более 17,528 млн рублей. При этом первая очередь включает 107 кредиторов, а сумму требований — чуть более 4,448 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение конкурсного управляющего.

Банкротство

Оставшиеся восемь кредиторов относятся к третьей очереди, но сумма их требований составляет 13,08 млн рублей. Реестр кредиторов банка был закрыт 2 августа, а 25 августа пройдёт их первое собрание.

На начало августа в кассе банка было 216,347 млн рублей. В это же время за июль были завершены два исполнительных производства в связи с невозможностью взыскания 685 тыс. рублей долга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на момент открытия конкурсного производства, по данным временной администрации, активы банка оценивались в 961,924 млн рублей балансовой стоимости. Обязательства банка на тот момент составляли 1, 679 млрд рублей, из них по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 1, 663 млрд рублей.

Напомним, ООО «Татагропромбанк» лишился лицензии 5 апреля 2017 года. Финансовая «прореха» в размере 0,6 млрд рублей появилась у банка из-за финансирования других кредитных организаций. Все они входили в неформальную банковскую группу во главе с ПАО «Татфондбанк».

22 мая 2017 года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск Центробанка РФ и признал ООО «Татарстанский Аграрно-промышленный банк» банкротом. Этим же решением было введено конкурсное производство сроком на один год — до 21 мая 2018 года.

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Напомним, ООО «Татагропромбанк» входил в банковскую группу «Татфондбанка» (ТФБ). Его основной акционер с долей 46,58% — ООО «Новая нефтехимия», конечным совладельцем которой является экс-председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин. 5 июля стало известно, что конкурсный управляющий «Татфондбанка» намерен подать иск о банкротстве ООО «Новая нефтехимия», владеющего 17,36% ТФБ.

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